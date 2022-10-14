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Dünya

Katar, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyor

Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için birçok uluslararası dosyada Türkiye ile koordinasyona devam ettiğini söyledi.

Serdar Bıtmez, Hamdi Yılmaz, Ali Semerci   | 14.10.2022
Katar, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyor Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Doha

Sözcü Ensari, Katar resmi ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, ülkesi ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilere ve her alanda ulaştıkları ileri seviyeye işaret etti.

Ensari, Katar ile Türkiye arasındaki yakın stratejik ilişkinin ışığında, iki ülkenin çeşitli bölgesel ve uluslararası dosyalarda, özellikle ortak çıkar dosyalarında tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalışmasının doğal olduğunu ifade etti.

İlişkilerin geçmiş yıllardaki gelişimine kıyasla, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini, işbirliği ve stratejik ortaklıklar için yeni ufuklar keşfetmesini beklediklerini aktaran Ensari, ülkesinin, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için birçok uluslararası dosyada Türkiye ile koordinasyona devam ettiğini vurguladı.

Farklı bölgelerde tansiyonu düşürmek, bölgede ve genel olarak dünyada güvenlik ve barışı artırmak için ilişkilerin uluslararası arenada Doha ve Ankara arasında daha fazla koordinasyona sahne olacağı öngörüsünde bulunan Ensari, ülkesinin, geçen mart ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki Türkiye arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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