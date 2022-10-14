Dolar
18.59
Euro
18.10
Altın
1,645.34
ETH/USDT
1,305.30
BTC/USDT
19,350.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 14.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta

Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Xuan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Xuan ile bir araya geldi
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet