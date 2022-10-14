Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na başkanlık etti.
İstanbul
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanları katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
- Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda gerçekleşen törende, çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşmasına da imza atıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.