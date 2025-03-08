Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esir asker: "Dönmemizin tek yolu anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi"
Gazze'de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir tutulan İsrailli asker Matan Angrest, İsrail'e geri dönmenin tek yolunun bir esir takası anlaşması ve bu sürecin ikinci aşamasına geçilmesi olduğunu söyledi
Gazze
Kassam Tugaylarının Telegram hesabında yayımlanan video kaydında Angrest, "Bizi İsrail’e geri döndürecek tek yol esir takası anlaşması ve bunun ikinci aşamasına geçilmesi." ifadelerini kullandı.
Kendisinin 7 Ekim 2023'te İsrail’in güneyindeki Nahal Oz bölgesinde esir alındığını belirten Angrest, takas anlaşmasına dair haberlerin çıkmasıyla ailesine kavuşma umudu taşıdığını ancak uzun süredir esaret altında olduklarını vurguladı.
"Ordu, devlet ve hükümet bizi uzun süre esarette bıraktı." diyen Angrest, esirlerin artık umudunu kaybetmeye başladığını dile getirerek, "Biz sonun ne zaman geleceğini göremiyoruz." dedi.
Angrest, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, "Netanyahu ve hükümete etki edebilecek tek kişi sensin, anlaşmanın yapılmasına yardım et." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.