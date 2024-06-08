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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 4 esiri kurtadığı "operasyon" esnasında bazı esirleri de öldürdüğünü açıkladı.

Çağrı Koşak, Mohamed Majed  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun esirlerini kurtardığı operasyonda korkunç bir katliam yaptığını" belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti.

İsrail'in, saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçu" işlediğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bundan ilk zarar görecek olan İsrailli esirlerdir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Kurtarılan esirlerin Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tel-Hashomer Hastanesi'ne getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, esirlerin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda 1 İsrail polisinin ise öldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

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