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Dünya

Kardeş Eli Derneğinden Yemen'e temiz su, gıda ve hijyen paketi yardımı

Kardeş Eli Derneği, iç savaşın yaşandığı Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine 100 tanker temiz su ile 500'er koli gıda ve hijyen paketi yardımı ulaştırdı.

Zeynep Rakipoğlu   | 05.02.2021
Kardeş Eli Derneğinden Yemen'e temiz su, gıda ve hijyen paketi yardımı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen halkı son yüzyılın en büyük insanlık dramını yaşıyor. 29 milyon nüfusu olan ülkede, 22 milyon insanın gıda, temiz su, hijyen ve sağlık sıkıntısı yaşadığı, yardıma muhtaç olduğu ve insanların dışarıdan gelen yardımlar ile hayatlarını sürdürmeye çalıştığı biliniyor.

Ülkede şebeke suyunun bulunmaması, su kaynaklarının yerleşim yerlerinden uzakta olması ve su kıtlığı nedeniyle Yemen halkı temiz suya erişemiyor.

Kardeş Eli Derneği, temiz suyun kıymetli olduğu Yemen'de 100 tanker su dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek, Veysel Karani gibi Yemen'in uçsuz bucaksız çöllerine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Dernek, nüfusun yüzde 53'ünden fazlasının acil gıda yardımına ihtiyacının olduğu ve 13,5 milyon kişinin açlıktan ölme riski taşıdığı ülkeye 500 koli gıda yardımı ulaştırdı.

Ayrıca dernek, yarım milyon kolera hastasının bulunduğu, kızamık ve difteri gibi salgın hastalıklar ile mücadele eden Yemen'de 500 koli hijyen paketi dağıttı. ​​​​​​​

Hayırseverler, bedeli 250 lira olan "Yemen Acil Yardım Paketi" yardım kampanyasına destek vermek için "www.kardeseli.org.tr" adresinden bilgi alabiliyor.


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