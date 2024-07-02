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Dünya

Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e yükseldi

Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e çıkarken, kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Irmak Akcan  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e yükseldi

Ankara

CNN'in haberine göre, Beryl Kasırgası 2005'teki Emily Kasırgası'nın ardından "kategori 5"e ulaşan ikinci Atlantik kasırgası oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 257 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Kasırganın şiddetinin, gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilen açıklamada, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedildi.

Yerel saatle dün 11.00'de Grenada'nın Carriacou Adası'nı saatte 241 kilometre hızla vuran kasırga sonucu Carriacou'da can kaybı olmasa da, kasırga nedeniyle St. Vincent ve the Grenadines'de bir kişi hayatını kaybetti.

St. Vincent ve the Grenadines Başbakanı Ralph Gonsalves, ülkedeki elektriğin ve suyun kesik olduğunu ve Union Adası'ndaki yerleşiminin yüzde 90'ının zarar gördüğünü açıkladı.

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