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Dünya

Karadağ'dan, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan'a üstün hizmet madalyası

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'a üstün hizmet madalyası takdim etti.

Lejla Biogradlija   | 13.01.2023
Karadağ'dan, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan'a üstün hizmet madalyası

Montenegro

Başkent Podgorica'da Ozan'ı kabul eden Djukanovic, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde verdiği katkı nedeniyle teşekkür ederek, üstün hizmet madalyasının Büyükelçi'nin çalışmaları ve dostluğu nedeniyle verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ'ı ziyaret ettiğini anımsatan Djukanovic, "Ben de geçen yıl İstanbul'a gittim. Karşılıklı diyalog ve üst düzey görüşmeler iki ülke arasındaki güvenin gittikçe arttığına işaret ediyor. Yaşadığımız şu zor zamanlarda güçlü dostluklar inşa etmek çok önemli." dedi.

Djukanovic, Ozan'ın, Karadağ'daki yatırımlara da önemli katkı sağladığına işaret ederek, Karadağ'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının da birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Ozan da Djukanovic'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Karadağ'a yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.

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