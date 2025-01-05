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Dünya

Karadağ'da 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası gösteriler düzenlendi

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya tepki için Cetinje ile başkent Podgoritsa'da gösteriler düzenlendi.

Lejla Biogradlija  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Karadağ'da 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası gösteriler düzenlendi

Podgoritsa

"Yarın Nerede?" isimli öğrenci grubu tarafından Cetinje'de düzenlenen gösteride, hayatını kaybedenlerin anısına 12 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmadıklarını belirten göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic'in istifasını talep etti.

Başkent Podgoritsa'da da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, ellerinde "Acı, isyan, öfke", "Sistemin çöküşü" ve "Hepimiz tehlikedeyiz" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, hayatını kaybedenlerin anısında mum yaktı.

Saldırıda 12 kişi öldü

Cetinje kentinde 1 Ocak'ta yaşanan saldırıda 45 yaşındaki Aco Martinovic, bar kavgası sonrası ruhsatsız silahla 12 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de ağır yaralamıştı.

Kentte 5 farklı noktada silahlı saldırıda bulunan Martinovic, polisin etrafını sarması üzerine intihar etmişti.

Saldırganın öldürdüğü 12 kişi arasında kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşlarında 2 kardeşin bulunduğu aktarılmıştı.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Olayın ardından Milli Güvenlik Konseyi de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ağır cezalar getirmeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

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