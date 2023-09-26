Karabağ'da benzin depolama alanında çıkan yangını Azerbaycanlı itfaiyeciler söndürdü
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü bildirdi.
Bakü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, dün, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.