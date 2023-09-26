Dolar
27.26
Euro
28.84
Altın
1,900.81
ETH/USDT
1,589.00
BTC/USDT
26,242.00
BIST 100
8,242.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Karabağ'da benzin depolama alanında çıkan yangını Azerbaycanlı itfaiyeciler söndürdü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Karabağ'da benzin depolama alanında çıkan yangını Azerbaycanlı itfaiyeciler söndürdü

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, dün, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger'ı kabul etti
Mevlit Kandili idrak edildi
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti
Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'in Türkiye aleyhindeki "Yalçınkaya" kararına tepki

Benzer haberler

Karabağ'daki patlama ve yangında ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Karabağ'daki patlama ve yangında ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Karabağ'da benzin depolama alanında çıkan yangını Azerbaycanlı itfaiyeciler söndürdü

Putin ve Reisi, Karabağ’daki gelişmeleri görüştü

Kastamonu'da seyir halindeki İBB'ye ait yolcu midibüsü yandı

Kastamonu'da seyir halindeki İBB'ye ait yolcu midibüsü yandı
Kremlin: ABD'nin Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerekir

Kremlin: ABD'nin Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerekir
Karabağ'da benzin depolama alanında patlama meydana geldi

Karabağ'da benzin depolama alanında patlama meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet