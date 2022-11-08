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Dünya

Karabağ Zaferi'nin 2. yılında Bakü ve Şuşa'da havai fişek gösterileri düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve tarihi şehir Şuşa'da, Karabağ Zaferi'nin 2. yılı dolayısıyla havai fişek gösterileri düzenlendi.

Ruslan Rehimov   | 08.11.2022
Karabağ Zaferi'nin 2. yılında Bakü ve Şuşa'da havai fişek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Resul Rehimov / AA

Bakü

Azerbaycan'daki "Zafer Günü" kutlamaları, akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterileri ile devam etti.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daki gösteriler, devlet televizyonundan canlı yayımlandı.

Bakü'deki gösteriyi binlerce kişi sokaklarda izledi. Bakülüler, bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda bir taraftan havai fişek gösterisini izlerken, bir taraftan da sevinç gösterisinde bulundu.

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence ve Sumgayıt'ta da konser ve havai fişek gösterileri yapıldı.

İki yıl önce Şuşa işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, iki yıl önce Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya girerek, Ermenistan işgaline son verdi.

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

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