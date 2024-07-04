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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada'daki Toronto Üniversitesinde Filistin destekçileri kampüsteki kamplarını sonlandırdı

Kanada'daki Toronto Üniversitesinde mayıs başından beri protestolarına devam eden Filistin destekçileri, "polis şiddetinden kaçınmak" için kampüste kurdukları çadırları kaldırdı.

Dilara Karataş  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Kanada'daki Toronto Üniversitesinde Filistin destekçileri kampüsteki kamplarını sonlandırdı

Ankara

Kampüsteki gösterinin organizatörü ve üniversite mezunlarından Mohammad Yassin, yaptığı basın açıklamasında, kampın sonlandırılması ilişkin mahkeme kararını değerlendirdi.

Yassin, mahkeme kararının ardından "polis şiddetinden kaçınmak" amacıyla kampüse kurdukları çadırları kaldırma kararı aldıklarını ifade etti.

Polisin kendilerine şiddet uygulamasına izin vermeyeceklerini dile getiren Yassin, buna maruz kalmamak adına kamplarını sonlandırdıklarını belirtti.

Öte yandan Toronto Üniversitesi Rektörü Meric Gertler de yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin gönüllü olarak kamplarını sonlandırmasından memnun olduğunu ifade etti.

Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi, 2 Temmuz'da Filistin destekçisi göstericilerden kampüse kurdukları çadırları kaldırmaları gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, polise, kampüsteki çadırları kaldırmamaları durumunda öğrencilere müdahale etme ve gözaltına alma yetkisi vermişti.

Toronto Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 2 Mayıs'ta kampüste çadır kurarak üniversite yönetimine İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kar elde eden şirketlerle ilişkilerini sonlandırması çağrısı yapmıştı.

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