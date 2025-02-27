Dolar
36.46
Euro
38.24
Altın
2,918.83
ETH/USDT
2,347.90
BTC/USDT
84,458.00
BIST 100
9,573.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'da muhalefet, Trump'ın G7 Zirvesi'nden men edilmesi çağrısı yaptı

Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının engellenmesi çağrısında bulundu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Kanada'da muhalefet, Trump'ın G7 Zirvesi'nden men edilmesi çağrısı yaptı

Hamilton

Singh, bu yıl Kanada'nın üstlendiği G7 Zirvesi dönem başkanlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Demokrasi, egemenlik ve küresel istikrara yönelik tehditleri" gerekçe gösteren Singh, Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının yasaklanmasını talep etti.

Singh, "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden birini neden davet edelim ki?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın eylem ve politikalarının uluslararası kuruluşlara zarar verdiğini kaydeden Singh, G7 Zirvesi'nin "Trump'ın dünyaya yönelik tehditlerine karşı müttefiklerle ortak çalışmak için bir fırsat" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum gününü kutlayanlara teşekkür paylaşımı
Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
AA Kitap, "10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları"nda

Benzer haberler

Kanada'da muhalefet, Trump'ın G7 Zirvesi'nden men edilmesi çağrısı yaptı

Kanada'da muhalefet, Trump'ın G7 Zirvesi'nden men edilmesi çağrısı yaptı

Trump, Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol muafiyeti anlaşmasını iptal etti

Dışişleri Bakanı Fidan: Trump'ın Gazze'yi devralma planı kabul edilemez

Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu

Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu
ABD Başkanı Trump'tan anonim kaynak kullanan medya kuruluşları ve yazarlara dava açma tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan anonim kaynak kullanan medya kuruluşları ve yazarlara dava açma tehdidi
Uzmanlara göre Trump'ın kararı sonrasında bakır fiyatlarında görülen yükselişler uzun vadeli olamayabilir

Uzmanlara göre Trump'ın kararı sonrasında bakır fiyatlarında görülen yükselişler uzun vadeli olamayabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet