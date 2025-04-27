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Dünya

Kanada'da bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu ölen ve yaralananlar oldu

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Kanada'da bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu ölen ve yaralananlar oldu

Vancouver

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.

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