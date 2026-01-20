Dolar
logo
Dünya

Trump, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği görseli paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği dikkat çekti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Trump, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği görseli paylaştı

Ankara

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, daha önce Avrupalı liderleri Oval Ofis'te ağırlarken çekilmiş bir fotoğraf üzerinde oynanarak oluşturulan bir görsel paylaştı.

Trump'ın, Oval Ofis'te Avrupalı liderler ile karşılıklı oturduğu görselde, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği görüldü.

