Trump, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği görseli paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği dikkat çekti.
Ankara
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, daha önce Avrupalı liderleri Oval Ofis'te ağırlarken çekilmiş bir fotoğraf üzerinde oynanarak oluşturulan bir görsel paylaştı.
Trump'ın, Oval Ofis'te Avrupalı liderler ile karşılıklı oturduğu görselde, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği görüldü.