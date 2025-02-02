Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,096.60
BTC/USDT
99,842.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, Trump'ın tarifelerine misilleme olarak ABD'den ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD Başkanı Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin Okay  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Kanada, Trump'ın tarifelerine misilleme olarak ABD'den ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

New York

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktardı.

ABD'nin uyguladığı tarifeler gibi Kanada'nın yanıtının da geniş çaplı olacağını ifade eden Trudeau, uygulamanın alkollü içki, meyve suyu, sebze, parfüm, giyim, ayakkabı, ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, kereste, plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti.

Kanada için güçlü duracaklarını vurgulayan Trudeau, "Yanıtımızın bir parçası olarak, bazıları kritik mineraller, enerji tedariki ve diğer ortaklıklarla ilgili olmak üzere, tarife dışı çeşitli tedbirleri değerlendiriyoruz." dedi.

"Tarifeler Amerikan halkı için gerçek sonuçlar doğuracak"

Trudeau, bu durumun Kanadalılara zarar vereceğine ancak Amerikan halkı için de gerçek sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek Amerikalılara seslendi.

Kanada Başbakanı Trudeau "Kanada'ya yönelik gümrük vergileri işlerinizi riske atacak, potansiyel olarak Amerikan otomobil montaj fabrikalarını ve diğer üretim tesislerini kapatacak. Marketteki yiyecek, pompadaki benzin de dahil olmak üzere sizin için maliyetleri artıracak." ifadelerini kullandı.

Trudeau, gümrük vergilerinin Amerikalıların güvenliği için hayati önem taşıyan malların uygun fiyatlı tedarikine erişimini de engelleyeceğini belirterek, bunun birkaç yıl önce müzakere edilip imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da ihlal edeceğini belirtti.

Kanada ile ABD'nin birlikte, dünyanın gördüğü en başarılı ekonomik ve askeri ortaklığını inşa ettiğini dile getiren Trudeau, "Eğer Başkan Trump, ABD için yeni bir altın çağ başlatmak istiyorsa, en iyi yol bizi cezalandırmak değil Kanada ile ortaklık kurmaktır." diye konuştu.

Trudeau, Kanada'nın kritik minerallere, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye, istikrarlı demokratik kurumlara, ortak değerlere ve ABD'nin ihtiyacı olan doğal kaynaklara sahip olduğunu vurgulayarak, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Sınırının halihazırda güvenli ve emniyetli olduğunu ancak her zaman yapılacak daha çok iş bulunduğunu kaydeden Trudeau, ABD'ye fentanil akışının ve yasa dışı geçişlerin yüzde 1'inden daha azının Kanada'dan geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'de sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak
Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
Bu yılın ilk 30 günündeki 424 bin 968 denetimde 135 bin 140 sürücü ve araca işlem yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Benzer haberler

Kanada, Trump'ın tarifelerine misilleme olarak ABD'den ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

Kanada, Trump'ın tarifelerine misilleme olarak ABD'den ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

ABD yönetimi, Kanada, Meksika ve Çin'den ithalata yeni gümrük vergileri getirdi

ABD'de uçak kazasında hayatını kaybedenlerden en az 40'ının cesedine ulaşıldı

Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi
FBI'da görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi

FBI'da görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi
ABD Başkanı Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı

ABD Başkanı Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet