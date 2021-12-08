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Dünya

Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini bildirdi.

Seyit Aydoğan   | 08.12.2021
Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak

Toronto

Kanada Başbakanı Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa’da basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada’nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.

Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.

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