Dolar
41.97
Euro
48.94
Altın
3,916.62
ETH/USDT
4,109.50
BTC/USDT
114,473.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada lideri, ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini belirtti

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD Başkanı Donald Trump tarafından askıya alınan müzakereler konusunda ülkesinin "önemli ilerleme" kaydetmiş olduğunu ifade etti.

Yasin Yorgancı  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Kanada lideri, ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini belirtti

Ankara

Kanada merkezli CBC News'ün haberine göre Carney, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu reklam sonrası askıya alınan görüşmelerde Kanada'nın "önemli ilerleme" kaydettiğini aktaran Carney, "Herhangi bir karmaşık, yüksek riskli müzakerede beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ve bu durumlarda sakinliğinizi korumalısınız. Üzülmenin bir faydası yok. Duygular sizi çok ileri götürmez." dedi.

Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı reklama ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken "işin sonunda müzakereleri yürüten mekanizmanın merkezi hükümet olduğunu" vurguladı.

Askıya alınan görüşmelerden bu yana Trump ile görüşmediğini ifade eden Carney, her zaman ABD Başkanı'yla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Trump, Kanada'nın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Kanada lideri, ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini belirtti

Kanada lideri, ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini belirtti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet