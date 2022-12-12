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Dünya

Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de içinde Çinlilerin de kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Sayed Khodaiberdi Sadat, Bilal Güler   | 12.12.2022
Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı

Kabil

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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