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Dünya

Kabil'de bakanlık personelini taşıyan araca bombalı saldırı: 10 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 27.05.2019
Kabil'de bakanlık personelini taşıyan araca bombalı saldırı: 10 yaralı

Kabil

Afganistan'da İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın Kabil'in Baraki bölgesinde patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, personeli taşıyan minibüs ile karşıdan gelen bir diğer aracın da hasar gördüğü aktarıldı.

Saldırıda ölenlerin olduğu öne sürüldü

Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin de olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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