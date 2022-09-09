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Dünya

Kabe imamından "dijital medya içeriklerinden dini değerlere saldırıldığı" vurgusu

Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, dini değerlerin, medya içerikleri ve sosyal medya platformlarının meydan okumalarına maruz kaldığını belirtti.

Yassine Aydi, Gülşen Topçu   | 09.09.2022
Kabe imamından "dijital medya içeriklerinden dini değerlere saldırıldığı" vurgusu

İstanbul

Sudeys, cuma hutbesinde, son günlerde Körfez ülkelerinde ve Mısır'da gündeme gelen dijital medya platformlarına değindi.

Kuşkuculuk ve yabancı fikirlerin yayıldığını, ilke ve değerlerin değişim tufanıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sudeys, içinde bulunulan bu çağın fikri, medeni, kültürel, maddi ve teknik ilerlemenin zirveye ulaştığı ancak bilinç ve eğitime en fazla ihtiyaç duyulduğu bir zaman dilimi olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya platformları ve medya içeriklerindeki ihlallere dikkati çeken Sudeys, dini değerlerin meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 6 Eylül'de küresel internet televizyon ağı Netflix'e "değerlere aykırı" yayın içeriğiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu da Netflix yayınlarının eşcinselliği teşvik ettiğine dikkati çekmişti.

Mısır Yüksek Yayın Konseyi de 8 Eylül'de dijital yayın platformlarına (Netflix ve Disney) toplumsal ve uluslararası norm ve değerlere uygun içerikler yayınlama zorunluluğu getirecek kurallar belirleneceğini duyurmuştu.


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