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Dünya

Japonya'nın kuzeyindeki şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın kuzeyindeki Akita eyaletinde, aşırı yağışlar sonrası 2 bin 100 kişi tahliye edildi, 1 kişi öldü.

Ahmet Furkan Mercan  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Japonya'nın kuzeyindeki şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta başı güneybatı eyaletlerinde etkili olan yerel sağanakların kuzey bölgelere yöneldiğini duyurdu.

Yağışlar nedeniyle Akita eyaletinin Gojome bölgesindeki taşkında bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet genelinde 2 bin 100 kişi tahliye edildi.

Eyalet Valiliğine göre 80'e yakın tahliye merkezi hizmete açıldı. Toprak kayması ve taşkınlar sonrası bölgede su tedarik hizmeti aksadı.

Tahliye edilenlere afet yardımı ile mahsur kalanlara kurtarma hizmeti verilmesi için Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) bölgeye sevk edildi.

Ajans, Japon Denizi (Doğu Denizi) ile kuzeydoğu bölgelerindeki eyaletlerde, nehir taşkınlarına ve heyelanlara yönelik uyarılarını yineledi.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu, mayıs sonundan temmuz ortasına dek sürüyor.

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