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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.
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Dünya, Koronavirüs

Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ülkesinin, gelişen ülkelerin Kovid-19'a karşı mücadelelerine yönelik desteğinin toplamda 5 milyar dolara ulaşacağını taahhüt etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.05.2022
Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak

Tokyo

Başbakan Kişida, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "2. Kovid-19 Zirvesi'ne" gönderdiği video mesajda ülkesinin, gelişen ülkelerin antivirüs önlemlerine destek olmayı sürdüreceğini söyledi.

Kovid-19'un "salgın" olarak tanımlanmasının üzerinden iki yılda fazla geçtiğini kaydeden Kişida, "Dünyanın her köşesinde halk sağlığı tehdit altında, ekonomik ve sosyal kalkınma zarar gördü." dedi.

Japon Başbakan, Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi ile olası gelecek salgınlara karşı küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesi için Japonya olarak "üzerlerine düşeni kararlılıkla yerine getireceklerini" kaydetti.

Gelişen ülkelere salgınla mücadele alanında 200 milyon dolar daha destek vereceklerini ifade eden Kişida, ülkesinin bu sahada sağladığı toplam mali desteğin 5 milyar dolara ulaşacağını taahhüt etti.

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