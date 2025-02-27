Japonya'daki orman yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi için tahliye emri verildi
Japonya'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınının ardından bölgede bulunan yaklaşık 2 bin kişi için tahliye emri verildiği bildirildi.
Ankara
Kyodo News'in haberine göre yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda dün başlayan orman yangınının devam ettiğini açıkladı.
Yetkililer, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde meydana gelen orman yangınında 600 hektarlık alanın kül olduğunu, bölgedeki 2 bin kişi için tahliye emri çıkarıldığını duyurdu.
Japonya'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınının ardından bölgede bulunan yaklaşık 2 bin kişi için tahliye emri verildi https://t.co/StJINKFo1X pic.twitter.com/nKU07Q3X2K— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 27, 2025
Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren yetkililer, askeri helikopterlerin orman yangınına havadan müdahale ettiğini aktardı.
Yetkililer, bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirdi.
Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, çevredeki vilayetlerden itfaiye personeli talep etti.