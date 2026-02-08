Dolar
Dünya

Japonya'daki erken genel seçimde Başbakan Takaiçi'nin partisi önde gidiyor

Japonya'da düzenlenen erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Sanae Takaiçi'nin partisi olan Liberal Demokratik Parti yarışı önde götürüyor.

Dildar Baykan Atalay  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Japonya'daki erken genel seçimde Başbakan Takaiçi'nin partisi önde gidiyor

Ankara

Kyodo'nun paylaştığı sandık çıkış anketlerinde, Takaiçi'nin partisi ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyenin 233'ünü garantilemiş görünüyor.

Böylece seçim öncesi 198 sandalyesi olan LDP, bu seçimle elini güçlendirmiş olacak.

Öte yandan muhalefetteki Merkezci Reform İttifakı sandalye kaybetmiş görünüyor.

Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.

233 sandalyeyi kazanan parti, Meclis'te çoğunluğu elde edecek. Meclise girebilmek için ülke genelinde 1284 aday yarışıyor.

