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Dünya

Japonya'daki depremlerde tsunami nedeniyle 1,9 kilometrekarelik alan sular altında kaldı

Japonya'da, batıdaki depremler sonrası oluşan tsunaminin bölge geneli 1,9 kilometrekarelik alanı sular altında bıraktığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Japonya'daki depremlerde tsunami nedeniyle 1,9 kilometrekarelik alan sular altında kaldı

Tokyo

Japonya'da ocak ayı başında çok sayıda depremin meydana geldiği batıdaki İşikava eyaleti genelinde hasar tespit faaliyetleri sürdürülüyor.

Tokyo merkezli Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi haritası ile Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı helikopterinden çekilen fotoğraflar eşleştirildi.

Buna göre 1,9 kilometrekarelik alanın, depremler sonrası oluşan tsunami nedeniyle sular altında kaldığı, bölge genelinde en fazla Suzu, Noto ve Shika kentlerinin hasar gördüğü ortaya çıktı.

Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği üyeleri, saha incelemesinde, bölgede en fazla 4 metre yüksekliğe erişen dalgaların izlerini saptadıklarını bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, depremler sonrası tsunaminin vurduğu 7 kumsalda dalgakıranların hasar gördüğünü açıkladı.

22 kişiyi arama çalışmalarının sürüyor

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayı başında İşikava eyaleti ve kıyısında meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısının 222'ye yükseldiği bildirildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 1025 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 22 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

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