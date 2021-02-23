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Dünya

Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü

Japonya'da yeni doğan oranındaki düşüşü rekor olarak nitelendirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.02.2021
Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü

Tokyo

Japonya'da 2020'de yeni doğan oranı rekor seviyede düşerek 872 bin 683'e geriledi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı yıllık doğum, vefat ve evlilik oranlarını güncelledi.

Buna göre geçen yıl Japonya'da doğum oranı, 2019'a göre 25 bin 917 düşerek 872 bin 683 olarak kayda geçti.

Bakanlık, yeni doğan oranındaki düşüşü rekor olarak nitelendirdi.

Ülke geneli vefat sayısı ise önceki yıla kıyasla 9 bin 373 azalarak 1 milyon 384 bin 544 olarak gerçekleşti.

Yıl boyunca kayıt altında tutulan evlilik sayısı ise 2019'a göre 78 bin 69 azalarak 537 bin 583 oldu.

Kyodo Ajansına göre ülke genelinde doğum oranı ilk kez 2019'da 900 binin altına düşmüştü.


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