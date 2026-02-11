Dolar
43.64
Euro
51.89
Altın
5,089.47
ETH/USDT
1,953.80
BTC/USDT
67,741.00
BIST 100
13,787.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi

Doğu Asya ülkesi Japonya'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi

Ankara

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), ülke genelinde yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar nedeniyle ülke genelinde son 21 günde 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 193'ü ağır 558 kişinin yaralandığı ifade edildi.

En fazla ölüm, mevsim koşullarından sert şekilde etkilenen Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinde yer alan, 17 kişinin hayatını kaybettiği Niigata eyaletinde yaşandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışı ve fırtınasının etkisini sürdüreceğine, donmuş yollar nedeniyle trafikte aksamalar olacağına ve çatılardan kar kütlelerinin düşeceğine dair uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Amasya’da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmalar imzalandı
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi

Çin Sahil Güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti

Karla kaplı Aziziye Tabyaları'nda bindikleri atları dörtnala koşturup keyifli vakit geçiriyorlar

Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Japonya'dan Ukrayna'ya, savaşta zarar gören kültürel varlıkların onarılması için 3,8 milyon dolarlık yardım

Japonya'dan Ukrayna'ya, savaşta zarar gören kültürel varlıkların onarılması için 3,8 milyon dolarlık yardım
Bitlis'te "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için sahada

Bitlis'te "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için sahada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet