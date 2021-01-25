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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da OHAL'in uygulandığı 11 eyalette 15 binden fazla hasta sıra bekliyor

Japonya’da Kovid-19 nedeniyle OHAL uygulanan 11 eyalette, virüs testi pozitif çıkmış 15 binden fazla hastanın hastaneye yatırılma ya da otele yerleştirilme sırası beklediği ortaya çıktı.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.01.2021
Japonya'da OHAL'in uygulandığı 11 eyalette 15 binden fazla hasta sıra bekliyor Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kyodo haber ajansının araştırmasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak yatak kapasitesinin yetersizliği sebebiyle hastaneye yatırılma ve otellerle yerleştirilme sırası bekleyenlerin sayısı önceki aya göre artış gösterdi.

Buna göre, Aralık 2020’nin 3. haftasında 1500’lerde seyreden bekleyen hasta sayısı Tokyo’da bu ayın 3. haftasında yaklaşık 4,8 kat artışla 7 bin 500 seviyesine yükseldi.

Bekleyenlerin sayıları Tokyo’nun kuzeyindeki Saitama’da 1169'a, doğusundaki Çiba’da 2 bin 328’e, Osaka kentinde ise 1410’a çıktı.

Araştırma, olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyalette toplamda 15 bin 58 kişinin hastaneye yatırılma ya da otel gibi konaklama noktasına yerleştirilme sırası beklediğini ortaya çıkardı.

Öte yandan kapasite sıkıntısı sebebiyle hastalar evlerinde beklemeye zorlanırken, bazıları bu şartlarda hayatını kaybetti.

Japonya’da yerel kamu sağlığı merkezleri, Kovid-19 testi pozitif çıkanların hastanede tedavileri ya da hafif semptom gösterenlerin bir konaklama noktasına yerleştirilmesini programlıyor.

Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 366 bin 435’e, ölü sayısı 5 bin 133’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 93 bin 890’a, Osaka’da 41 bin 454’e, Kanagawa’da 38 bin 27’ye, Saitama’da 23 bin 342’ye, Aiçi’de 22 bin 861’e, Çiba’da 20 bin 231’e çıktı.

OHAL'in ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı 11 eyalette 7 Şubat’a kadar sürmesi planlanıyor.

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