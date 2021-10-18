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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

aponya'da nüfusun yüzde 66,1'inin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.10.2021
Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

Tokyo

Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 74,7'sine denk gelen yaklaşık 94,5 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 66,1'ine tekabül eden yaklaşık 83,6 milyon kişinin ise çift doz aşılaması tamamlandı.

65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 91,1'i bir doz, yüzde 90'ı çift doz aşılandı.

Japonya hükümeti, istekli vatandaşların aşılanmasını kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

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