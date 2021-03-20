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Dünya

Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem

Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulunuldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.03.2021
Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Google Earth

Tokyo

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

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