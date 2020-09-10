Euro
8.87
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,948.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: Ekimde erken seçim bekleyebiliriz

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Abe Şinzo’nun istifası sonrası yeni başbakanın seçilmesinin ardından gelecek ay Japonya'da erken seçim düzenlenebileceğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.09.2020
Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: Ekimde erken seçim bekleyebiliriz

Tokyo

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) çevrim içi düzenlediği konferansa katılan Bakan Kono, Abe'nin istifası sonrası ülke siyasetinin durumuna ilişkin konuştu.

Kono, Japonya'nın yeni başbakanının 14 Eylül'de iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimleri ile 16 Eylül'de Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) belirleneceğini anımsattı.

Yeni başbakanın Ekim 2021'deki genel seçimlere dek görevde kalabileceğine dikkati çeken Kono, "Ancak genel seçim için mini bir pencere açık. Yeni başbakan bu açık pencereyi tutabilir. Ekimde genel seçim bekleyebiliriz ki böylece ülke, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na daha da hazır olur." diye konuştu.

ABD ile ittifak

Pasifik bölgesinde Çin'in yayılmacı politikalarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Kono, "Bir Savunma Bakanı olarak söylemeliyim ki Çin, Japonya için bir güvenlik tehdididir, kapasiteleri ve kasıtları var." dedi.

ABD-Japonya ittifakının önemine dikkati çeken Kono, tehditlere karşı ülkesinin her karış toprağını savunmaya hazır olduğunu belirterek, "Eğer böyle yapmazsak başka bir Güney Çin Denizi ile karşı karşıya kalırız. Çin topraklarda hak iddia ettiğinde uluslararası toplum buna karşı harekete geçmedi. Bu dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı
KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı
Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek
Trump'tan 'Kovid-19'u önemsiz gösterdi' iddialarına yanıt: Halkı paniğe sürüklemek istemedik

Benzer haberler

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: Ekimde erken seçim bekleyebiliriz

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: Ekimde erken seçim bekleyebiliriz

Japonya'da iktidar partisi LDP'de liderlik yarışı başladı

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 daraldı

Japonya'da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyonu aşkın kişinin tahliyesi istendi

Japonya'da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyonu aşkın kişinin tahliyesi istendi
Kastamonulu kadınlar el işlerini Japonya'ya gönderiyor

Kastamonulu kadınlar el işlerini Japonya'ya gönderiyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Yeşil enerjiye yatırım yapın

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeşil enerjiye yatırım yapın