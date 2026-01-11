Dolar
Dünya

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü iddiası

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü, bunu yapması halinde şubatta erken seçime gidilebileceği belirtildi.

Aynur Şeyma Asan  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü iddiası

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre, ismi paylaşılmayan bir yetkili, Takaiçi'nin iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) üyesine Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü konusunda bilgilendirdiğini aktardı.

Yetkili, Takaiçi'nin Temsilciler Meclisi'ni 23 Ocak'taki parlamento oturumunun başlangıcında feshetmeyi düşündüğünü kaydetti.

Alt meclisin feshedilmesi halinde, 2028'de yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalar 27 Ocak ya da 3 Şubat'ta başlayabilir. Buna göre, halk 8 Şubat ya da 15 Şubat'ta erken seçimler için sandık başına gidebilir.

Japonya'da anketlerde mevcut kabinenin onay oranı yüzde 70 civarında seyrederken bazı LDP üyeleri, meclisin feshedilmesini talep ediyor. İsmi paylaşılmayan bir LDP üyesi, "Erken fesihi göz önünde bulundurarak hazırlıklara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

LDP'nin koalisyon kurduğu Nippon Ishin (JIP) lideri Yoşimura Hirofumi ise NHK televizyonunda yaptığı açıklamada, daha önce bu konunun gündeme gelmediğini ancak Takaiçi'nin Temsilciler Meclisi'ni feshetmeyi düşünmesine "şaşırmadığını" vurguladı.

NHK'nin haberine göre, Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, eyaletlerdeki seçim komisyonlarını olası genel seçimlere hazırlanmaları konusunda uyardı.

