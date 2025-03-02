Japonya Başbakanı İşiba: Barışa ulaşmak için şefkat ve azimle desteklenen diplomasi kullanılmalı
Japonya Başbakanı Şigeru, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki tartışmaya ilişkin, bunun duyguların çatışması gereken bir konu olmadığını ve barış için diplomasinin, şefkat ve azimle desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Ankara
Kyodo News'ün haberine göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmayla ilgili basına açıklama yaptı.
Oval Ofis'teki tartışmanın oldukça beklenmedik bir gelişme olduğunu söyleyen İşiba, "Japonya, ABD, Ukrayna ve G7 ülkeleri arasında ayrılığı engellemek için elinden geleni yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İşiba, tartışmaya ilişkin, "Bu, duyguların çatışması gereken bir konu değil. Barışa ulaşmak için şefkat ve azimle desteklenen diplomasi kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.