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Dünya

Japonya, Arakanlı Müslümanlar için 19 milyon dolar hibe desteği sağlayacak

Hibe kapsamında, Myanmar ve Bangladeş'teki 58 hastane ve sağlık kuruluşuna tıbbi ve sağlık ekipmanları tedariği ile iki ülkedeki 600 bin kişiye gıda yardımı ulaştırılacak.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.03.2021
Japonya, Arakanlı Müslümanlar için 19 milyon dolar hibe desteği sağlayacak

Tokyo

Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 19 milyon dolar tutarında acil yardımda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlara finansal destek sağlanacak.

Bu kapsamda Japonya, Kızılhaç Uluslararası Komitesi, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) vasıtasıyla Arakanlı Müslümanlara 19 milyon dolar tutarında acil yardım desteği verecek.

Hibe kapsamında, Myanmar ve Bangladeş'teki 58 hastane ve sağlık kuruluşuna tıbbi ve sağlık ekipmanları tedariği ile iki ülkedeki 600 bin kişiye gıda yardımı ulaştırılacak.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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