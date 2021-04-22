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Dünya

Japonya 2030'a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 46 düşürmeyi hedefliyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 46 düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.04.2021
Japonya 2030'a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 46 düşürmeyi hedefliyor

Tokyo

Başbakan Suga, ABD Başkanı Joe Biden’ın ​​​​​​​ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi öncesinde, ülkesinin yeni sera gazı emisyon düşürme hedefini duyurdu.

Aynı hedefin 2013 mali yılında yüzde 26 olarak açıklandığını anımsatan Suga, "Yüzde 46'lık yeni hedefle Japonya'nın geleceğe devasa bir adım attığını" ifade etti.

Hükümet olarak, karbonsuz toplumu 2050'ye kadar başarabilmeyi taahhüt ettiğini kaydeden Suga, bu hedefin Japonya'nın büyüme stratejilerinin temel dayanağı olduğunu belirtti.

Suga, "2050 hedefimiz doğrultusunda ve daha da hırslı bir hedef olarak, biz şimdi 2030'a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 46 oranında düşürmeyi hedeflediğimizi ilan ediyoruz" dedi.

Eylül 2020'de göreve gelen Suga, ülkesinin 2050'ye kadar "net karbon 0" hedefini yakalayacağını açıklamıştı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu da Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katkı sağlayacağını ve küresel karbonsuzlaştırma çabalarına liderlik edeceğini kaydetti.

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