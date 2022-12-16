Dolar
18.65
Euro
19.80
Altın
1,777.17
ETH/USDT
1,214.60
BTC/USDT
17,065.00
BIST 100
5,204.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japon ordusu, acil durumda düşman üslerini vurabilecek savunma kapasitesine erişebilecek

Japonya, İkinci Dünya Savaşı sonrası izlediği güvenlik politikalarında değişiklik yaparak düşman üslerini vurabilme kapasitesi edinebilecek stratejiye geçti.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.12.2022
Japon ordusu, acil durumda düşman üslerini vurabilecek savunma kapasitesine erişebilecek

Tokyo

Çin'in Pasifik'te artırdığı askeri yayılmacılığı ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları dahil bölgesel tehditler karşısında Japonya, savunma politikasında değişikliğe gitti.

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı" gibi 3 milli doktrinin güncellediğini açıkladı.

Güncellenen savunma politikalarına göre Çin "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın "en çetin ve karmaşık güvenlik durumuyla" karşı karşıya olduğu vurgulandı ve füze savunma kapasitesinin artırılmasına değinildi.

Japonya'nın "sadece füze savunması ile Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin füze tahkimatlarını büyük ölçüde ikmal etmesi durumuyla baş edemeyeceği" kaydedildi.

Kapasite marjında Japonya'nın, "asgari öz savunma tedbiri olarak, düşman bölgesine etkili karşı saldırı yapabilme kabiliyeti kazanılmasının ihtiyacı" kayda geçirildi.

Stratejiye göre, acil durumda Japonya, saldırıları caydırmak amacıyla "diğer bir ülkenin topraklarına doğrudan karşı saldırı" imkanına sahip askeri kapasite edinebilecek.

2023 mali yılından itibaren 5 yıllık savunma bütçesi 43 trilyon yene (315 milyar dolar), 2027 itibarıyla yıllık savunma bütçesi, gayri safi hasılanın yüzde 2'sine çıkarılacak.

Resmi Kyodo ajansı, savunma politikaları güncellemesiyle Japonya'nın, 77 yıl boyunca izlediği "savaşı terk" politikasından vazgeçerek yeni bir döneme adım attığı yorumu yaptı.

Muhalifler ise 1947 Anayasasının 9. maddesindeki Japonya'nın "savaşı reddedeceğini" beyan eden ilgili fıkrasının yeniden yorumlanması gerekebileceğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: (Diyarbakır'daki terör saldırısı) Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti
Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 241 kişiyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı

Benzer haberler

Japon ordusu, acil durumda düşman üslerini vurabilecek savunma kapasitesine erişebilecek

Japon ordusu, acil durumda düşman üslerini vurabilecek savunma kapasitesine erişebilecek

Türkiye, Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın 40 yıldır 'ikinci memleketi'

Japon yönetmen Miyazaki'nin "Nasıl yaşarsınız?" filmi 2023'te gösterime girecek

Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı

Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı
Japon milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu

Japon milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu
Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın "İstanbul'dan İnsan Manzaraları" sergisi açıldı

Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın "İstanbul'dan İnsan Manzaraları" sergisi açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet