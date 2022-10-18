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Dünya

Japon hükümetinden, 'spekülatif' hareketlere karşı Japon Yeni'ne müdahale sinyali

Japon hükümeti, doları karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "spekülatif dalgalanmaya" karşı "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.10.2022
Japon hükümetinden, 'spekülatif' hareketlere karşı Japon Yeni'ne müdahale sinyali

Japan

Ulusal paranın, piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoriteleri endişelendiriyor. Yen, ABD Dolar karşısında son 32 yılın en hızlı değer kaybını yaşıyor.

Hükümetin, eylül sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesiyle dolar/yen paritesi bir süre 145 bandının altına gerilese de hafta sonundan beri yeniden 149 bantlarını zorluyor.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, gazetecilere, yabancı piyasalarda Yen aleyhindeki "oynaklığa karşı uygun müdahaleyi yapmaya hazır olduklarını" açıkladı.

Piyasa gelişmelerinin "yüksek ihtiyatla" izlendiğini belirten Bakan Suzuki, spekülatif hareketler ve aşırı oynaklığa karşı "uygun hamleyi yapma duruşumuzda bir değişiklik yok." dedi.

1998'den beri ilk olmuştu

22 Eylül'de Japonya, 1998'den bu yana ilk olarak kayda geçen "yen alım, dolar satım" ile 2,84 trilyon yen (19 milyar dolar) tutarında müdahalede bulunmuştu.

Suzuki'nin değerlendirmeleri, döviz piyasasına eylül sonundakine benzer bir müdahalenin tekrarlanabileceği şeklinde yorumlandı.

Eylül sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesiyle dolar/yen paritesinin bir süre dengelenmesini sağlayan merkezi hükümetin aynı müdahaleyi tekrarlayacağı kaydediliyor.

"İki ucu keskin bir kılıç" olarak görülen zayıf Yen, Japon ihracatçıların denizaşırı karlarını artırırken, enerji ve ham madde ithalat girdi maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.

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