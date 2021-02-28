Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

ABD’li Novavax’ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.02.2021
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japon ecza firması Takeda, ABD’li biyoteknoloji firması Novavax’ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içi klinik testlerine başladığını açıkladı.

Takeda’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’li Novavax’ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.

Aşıyı bu yılın ikinci yarısında üretmeyi hedeflediğini kaydeden Takeda, 250 milyondan fazla doz üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Firma, ABD’li Moderna’nın Kovid-19 aşısının halihazırda klinik testlerini de Japonya'da yürütüyor.

Moderna üretimi aşı Japonya'dan onay alması halinde Takeda, 50 milyon doz Moderna aşısını ithal ederek ülke içi dağıtımını sağlayacak.

Toplam 310 milyon aşı sipariş edildi

Hükümet toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı
Bakan Selçuk okullarda yüz yüze eğitime geçiş ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı
Türkiye'de 9 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı

Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor