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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurduk

Ahmed Gouda, Hamdi Yıldız  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurduk

Gazze

Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.


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