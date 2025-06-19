İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 7. gün
İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 7. güne girilirken, İsrail basını, İran'ın sabah saatlerinde füzelerle yaptığı misillemede başkent Tel Aviv ve bazı yerlerin isabet aldığını bildirdi.
Kudüs
İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.
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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.
Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.
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Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.
İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 7. gününde— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 19, 2025
◼️ İsrail basını, İran'ın sabah saatlerinde füzelerle yaptığı misillemede başkent Tel Aviv ve bazı yerlerin isabet aldığını bildirdi
◼️ İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatılırken başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve… pic.twitter.com/nxoilTA03t
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın son saldırısına ilişkin verdiği bilgilerde, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını açıkladı.
Saldırının ardından ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ağır durumdaki 3 hastanın ve orta durumdaki 2 hastanın yanı sıra 39 kişinin patlama ve şarapnel etkisiyle hafif yaralandığı kaydedildi.
📍 Kudüs— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 19, 2025
İran’ın İsrail’e 20'den fazla füzeyle gerçekleştirdiği misillemelerine ilişkin yeni görüntüler ⬇️https://t.co/gayBZDLW8E https://t.co/XtB8yNAjER pic.twitter.com/NFKlkdU2WI
İsrail, İran'da Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ni vurdu
Tesnim Haber Ajansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
İsrail'in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne (Şehid Handab Araştırma Reaktörü) saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
İran devlet televizyonuna göre de tesiste nükleer sızıntı olmadığı kaydedildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söylemişti.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
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