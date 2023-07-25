Dolar
26.92
Euro
29.75
Altın
1,964.02
ETH/USDT
1,858.40
BTC/USDT
29,198.00
BIST 100
6,605.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

Roma

Ülkenin güneyindeki bölgelerde çıkan orman yangınları, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yangınlardan en çok etkilenen yer olan Sicilya Adası'nda irili ufaklı 86 yangınla mücadele ediliyor.

Adadaki Palermo Havalimanı çevresinde dün başlayan yangın, gece saatlerinde geniş alana yayıldı. Yangın bölgesinde kömürleşmiş iki ceset bulundu.

Yangın nedeniyle gece saatlerinde hava trafiğine kapatılan Palermo Havalimanı öğle saatlerinde sınırlı şekilde yeniden uçuşa açıldı.

Ayrıca, Palermo Havalimanı yakınındaki yangın nedeniyle bölgeden yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi.

Palermo kenti yakınlarına kadar uzanan alevler nedeniyle Cervello Hastanesi duman altında kalırken, hastanenin bir bölümündeki yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Adadaki antik Yunan döneminden kalma Segesta arkeolojik parkı da alevler arasında kaldı.

1 orman işçisi ile 2 itfaiye eri yaralandı

Karadan ve havadan yangın söndürme faaliyetlerinin sürdüğü Sicilya'da yangınlara müdahale eden 1 orman işçisi ile 2 itfaiye eri de yaralandı.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani de adayı etkisi altına alan yangınların yol açtığı zararla mücadele için Roma’daki merkezi hükümetten OHAL ilan etmesini talep ettiği basına yansıdı.

Yangınların sürdüğü bir diğer bölge Kalabriya'da da Cardeto kasabasında 98 yaşındaki yatalak bir kişi, evinin yakınlarındaki yangında alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Ayrıca yüksek ateşi olan 88 yaşındaki bir kadın, sağlık ekiplerinin yangınlardan kendisine ulaşamaması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Böylece, yangınların doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Kalabriya bölgesinde halihazırda irili ufaklı 80 kadar yangın sürüyor.

Ülkenin güneydoğusundaki Puglia Bölgesi’nde de Adriyatik kıyısındaki Vieste kenti yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle 3 oteldeki yaklaşık 2 bin turist bölgede tahliye edildi.

Güney bölgelerde yangınları söndürme faaliyetleri devam ederken, yüksek seyreden hava sıcaklıkları ve rüzgar bu çalışmaları güçleştiriyor.

İtalya'nın kuzeyi ise fırtınalara teslim

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgeleri ise şiddetli dolu yağışı ve fırtınalı hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi, şu ana dek çok sayıda ağacın ve yol levhalarının devrildiği, binaların ve araçların hasar gördüğü ayrıca iki kişinin hayatını kaybettiği fırtına sebebiyle merkezi hükümetten OHAL ilan etmesi için talepte bulunmaya hazırlanıyor.

Lombardiya Bölgesi’nin başkenti Milano'da sert fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar şehir merkezindeki yolların bir bölümünü ulaşıma kapatırken, yağışlar nedeniyle bazı caddeler de sular altında kaldı.

Veneto Bölgesi'nde de şiddetli fırtınada elektrik şebekesinin zarar gördüğü ve 8 bin kişiye elektrik verilemediği basına yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye'nin Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz
Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolda kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı

Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki orman yangınları hava ulaşımını etkiledi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki orman yangınları hava ulaşımını etkiledi
Manisa Saruhanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa Saruhanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet