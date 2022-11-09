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Dünya

İtalya'nın Adriyatik kıyısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İtalya'nın doğusundaki Marche bölgesinin Adriyatik kıyısında sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. İtalyan İtfaiyesi, ilk belirlemelere göre, depremde ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 09.11.2022
İtalya'nın Adriyatik kıyısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Roma

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 07.07’de Adriyatik kıyısındaki Pesaro kentinin 35 kilometre açığında ve 7 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

INGV verilerine göre, bu depremden beş dakika sonra biri 4 büyüklüğünde olmak üzere 20’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

İtalyan İtfaiyesi, ilk belirlemelere göre, depremde ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

İtalyan basınındaki haberlerde, birçok binada çatlak ve maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Pesaro kenti ve çevre illerde peş peşe yaşanan sarsıntılar sebebiyle halkın büyük korku yaşayarak sokaklara çıktığı aktarıldı.

Deprem nedeniyle Ancona kentine yapılan tren seferleri durdurulurken, Marche bölgesindeki okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Deprem, Rimini, Bolonya, Floransa ve başkent Roma gibi çevredeki kentlerden de hissedildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni’nin depremle ilgili gelişmeleri Sivil Savunma ve Marche Bölgesi Başkanı aracılığıyla yakından takip ettiği bildirildi.

Pesaro Belediye Başkanı Matteo Ricci, ANSA ajansına yaptığı açıklamada büyük korku yaşadıklarını ifade ederek, "Kontrollerimizi yapıyoruz. Çok sayıda kişi sokakta. Şu aşamada büyük hasar yok ama tüm kamu binalarını kontrol ediyoruz. Tedbir amaçlı okullar kapatıldı. Çok güçlü bir sarsıntıydı." dedi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, bölgede "tsunami" riski olmadığını söyledi.

İtalya'da 2016 yılında yaşanan 6 büyüklüğündeki Amatrice depreminde 299 kişi hayatını kaybetmişti.

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