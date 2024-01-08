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Dünya

İtalya'nın 8 bölgesinde aşırı hava koşulları nedeniyle "sarı" uyarı verildi

İtalya'da 8 bölgede aşırı hava koşullarının yol açabileceği tehlike nedeniyle "sarı" uyarı verildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
İtalya'nın 8 bölgesinde aşırı hava koşulları nedeniyle "sarı" uyarı verildi

Ankara

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sivil Savunma Kurumu, ülkede etkili olan rüzgar ve kar yağışının yol açabileceği tehlikeli hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Kurum, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardunya ve Sicilya bölgeleri için "sarı" uyarı verdi.

Ülkede aşırı hava olayları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

"Sarı" uyarı, maksimum uyarı seviyesi olan "kırmızı"dan iki kademe aşağıda yer alıyor.

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