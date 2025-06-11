Dolar
39.13
Euro
45.01
Altın
3,337.81
ETH/USDT
2,817.40
BTC/USDT
108,951.00
BIST 100
9,686.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Gazze'deki durum kabul edilemez

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Gazze'deki durum kabul edilemez

Roma

Lüksemburg'a iki günlük resmi ziyaret düzenleyen Mattarella, burada uluslararası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mattarella, Gazze'deki drama dikkat çekerek, "Gazze'deki durum kabul edilemez." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin'deki soruna bir çözüm bulmak için Arap ülkelerini de dahil ederek hızlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Mattarella, "Hemen bir ateşkese varmalı ve Hamas tarafından tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Mattarella, iki halk ve iki devletli çözüme işaret ederek, "İki halk, iki devletli çözüm bu durumda ulaşılamaz gibi görünebilir ancak uygulanabilir tek yoldur. Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda İsrail'in güvenliğini de güvence altına alan tarihsel bir perspektif sunmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Ukrayna'da yaşananların vicdanları derinden etkilediğini belirten Mattarella, "En büyük ülkelerin, daha küçük ve daha az güçlü ülkelere egemenliklerini dayattığı geçmiş yüzyılların güç politikalarına geri dönmek düşünülemez." yorumunu yaptı.

Mattarella, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de "Kimse Rusya'yı aşağılamak veya rolünü azaltmak istemiyor. Ancak çözüm arayışı, hukuk ve adalete dayalı gerçek, istikrarlı bir barış getirmelidir. Aksi takdirde uzun sürmez." dedi.

Bu arada İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu ve eşini kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar ve hayatta kalan son çocuğu Adem'in de olduğu toplam 70 kişinin İtalyan Ordusu'na ait 3 adet C-130 nakliye uçağıyla bugün tedavi için İtalya'ya getirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da buğday tarlasında yangın
Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bazı illerde şiddetli rüzgar etkili oldu
Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Benzer haberler

Filistin hükümeti, Rusya'nın Gazze Şeridi için gönderdiği 30 bin ton buğdayı teslim aldı

Filistin hükümeti, Rusya'nın Gazze Şeridi için gönderdiği 30 bin ton buğdayı teslim aldı

'Küresel Gazze Yürüyüşü' cuma günü başlıyor

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Gazze'deki durum kabul edilemez

İtalya'da Toskana Bölgesel Yönetimi de İsrail hükümetiyle ilişkilerini kesme kararı aldı

İtalya'da Toskana Bölgesel Yönetimi de İsrail hükümetiyle ilişkilerini kesme kararı aldı
Madleen gemisinin Fransız aktivisti Andre, İsrail makamlarının kötü muamelesini anlattı

Madleen gemisinin Fransız aktivisti Andre, İsrail makamlarının kötü muamelesini anlattı
AB'den İsrail'e "Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek faaliyetlerden kaçınma" çağrısı

AB'den İsrail'e "Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek faaliyetlerden kaçınma" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet