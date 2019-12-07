Euro
6.40
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Erzurum Tanıtım Günleri programında konuşuyor.
logo
Dünya

İtalyan Dışişleri Bakanı Di Maio: Türkiye'nin AB üyelik sürecinde kapılar hiçbir zaman kapanmadı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde, kapıların hiçbir zaman kapanmadığını söyledi.

Barış Seçkin   | 07.12.2019
İtalyan Dışişleri Bakanı Di Maio: Türkiye'nin AB üyelik sürecinde kapılar hiçbir zaman kapanmadı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Yabancı Basın Derneği üyelerini Dışişleri Bakanlığında kabulünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Bir Türk gazetecinin "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci"ne ilişkin sorusuna Di Maio, "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aslında hiçbir zaman kapanmadı. Atışmaları bir kenara bırakırsak, Türkiye’deki bazı siyasi olaylar, Avrupa Birliği’nin bütünün de tereddütlere yol açtı. Bu üyelik mevzusunda Avrupa hep birlikte karar verecek. AB’de de birçok konuda pek çok bölünme oluyor ve böyle olduğunda da içeriden ve dışarıdan eleştiriler gelmeye başlıyor." yanıtını verdi.

Di Maio, "Türkiye, NATO için önemli bir ülke. Ticari açıdan da İtalya’nın stratejik bir ortağı. İlişkiler iyiyken de yolunda gitmeyen şeyler söylenebilir. Paylaşmadığımız, katılmadığımız bir şey varsa söylenebilir. Son olarak Türkiye’nin Suriye topraklarına yaptığı operasyonda da dediğimiz gibi." dedi.

Suriye konusunda, daha önce Beşşar Esed ile diyalog kurulması gerektiğini belirten röportajı hatırlatılan Di Maio, şunları kaydetti:

"Benim daha önce de söylediğim şu idi, her şey BM kararları ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in yapacağı çalışmaya bağlı. Ben, Pedersen’in yürüttüğü çalışmanın, Astana süreci ve batıda giden süreci bütün bunları birleştirmesini ve bir sonuca ulaştırmasını umuyorum. Suriye’nin birliğe ihtiyacı var. Yaptığımız bütün işler, taraflarla yürütülen diyaloglar, Anayasa Komitesi çalışmalarına katılmayan ülkeler de olmak üzere bütün ülkeler, BM kararları ve Özel Temsilci Pedersen’in bir metre arkasında sıralanmalı ve o da liderlik yapmalı. Aksi takdirde her şeyin rastgele gitme riski ortaya çıkar."

İtalyan bakan, Libya konusunda da Berlin Konferansının önemli olduğunu ancak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Di Maio, Roma'da dün ve bugün yapılan 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu oturumlarına işaret ederek, "Açık bir sinyal geliyor. O da daha fazla zamanımızın kalmadığıdır. Libya’da ateşkes koşullarına ulaşmamızı sağlamayı hızlandırmamız gerekiyor bir an önce." dedi.

Luigi Di Maio, Çin'in 5G teknolojisini NATO üyesi İtalya üzerinden Avrupa’ya sokmaya çalıştığına yönelik ABD'den baskı görmediklerini ama bir uyarı geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

'Türkiye'nin AB üyelik sürecinde kapılar hiçbir zaman kapanmadı'

'Türkiye'nin AB üyelik sürecinde kapılar hiçbir zaman kapanmadı'

Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı

AB Fransız polisinin şiddetini kınamaktan kaçındı

Umuda yolculuğun göçmen çocukları

Umuda yolculuğun göçmen çocukları
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi tarafları ilerlemeye istekli

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi tarafları ilerlemeye istekli
AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret

AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret