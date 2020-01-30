Euro
6.59
Dolar
5.98
BIST 100
119,323.20
Altın
1,575.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da yeni tip koronavirüs şüphesiyle yolcu gemisi karantinaya alındı

Akdeniz'de kruvaziyerde seyahat eden Çinli çiftte görülen yüksek ateş sebebiyle gemi, İtalya'nın Civitavvechia kenti limanına demirledi.

Barış Seçkin   | 30.01.2020
İtalya'da yeni tip koronavirüs şüphesiyle yolcu gemisi karantinaya alındı

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir attı. 

Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alındı, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürüldü.

Tedbir amacıyla Çinli çiftin odası ve bu odaya yakın yolcuların odası boşaltılarak karantinaya alındı.

Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

İtalya'da yeni tip koronavirüs şüphesiyle yolcu gemisi karantinaya alındı

İtalya'da yeni tip koronavirüs şüphesiyle yolcu gemisi karantinaya alındı

Filipinler'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

Milan, Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

Milan, Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi İtalyanları da derinden üzdü

Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi İtalyanları da derinden üzdü