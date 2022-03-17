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Dünya, Ekonomi

İtalya'da Temsilciler Meclisi, hükümetten savunma harcamalarını artırmasını istedi

İtalya'da Temsilciler Meclisi, Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetine, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaya çağıran bir karar kabul etti.

Barış Seçkin   | 17.03.2022
İtalya'da Temsilciler Meclisi, hükümetten savunma harcamalarını artırmasını istedi

Roma

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde bugün görüşülen ve oylanan Ukrayna'ya yönelik yardımlarla ilgili bir kararname çerçevesinde, hükümete GSYİH'nın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaya çağıran bir karar maddesi de onaylandı.

Koalisyon hükümeti ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nin getirdiği öneriye parlamentoda sandalye sayısı yüksek olan siyasi partiler de destek verdi.

Avrupa Birliğinin 3'üncü büyük ekonomisi olan İtalya'nın 2021'de savunma harcamalarına 24,4 milyar avro ayırdığı, bunun da GSYİH'nın yaklaşık yüzde 1,4'üne denk geldiği basına yansımıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 1 Mart'ta parlamentoda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, savunmaya daha fazla kaynak ayırmaları gerektiğini söylemişti.

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