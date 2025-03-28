İtalya'da hükümetin casus yazılım üzerinden bir STK'yi izlediğini kabul ettiği öne sürüldü
"Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla bazı cep telefonu kullanıcılarını hedef aldığı skandalda, Akdeniz’de göçmenlerini kurtaran bir sivil toplum kuruluşunu izlediğini kabul ettiği iddia edildi.
Roma
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran "Mediterranea Saving Humans" isimli STK, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazeteci kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, hükümetin görevlendirdiği Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, Mediterranea ve aktivistlerinin gizli servisler tarafından Graphite adlı askeri yazılım kullanılarak ‘ulusal güvenliğe tehdit’ oluşturduğu gerekçesiyle gözetlendiğini itiraf etti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, casusluk faaliyetinin Başbakan Giorgia Meloni hükümeti tarafından talep edildiği ve Roma Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yetkilendirildiği aktarıldı.
İtalyan basınında La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gibi gazetelerde çıkan haberlerde, istihbarat servislerinden sorumlu olan Başbakanlık Müsteşarı Mantovano'nun söz konusu STK’yi hükümetin casus yazılım üzerinden izlediğini Parlamento Güvenlik Komitesinin (COPASIR) konuya ilişkin toplantısında söylediği belirtildi.
Mantovano'nun kapalı toplantıda, casus yazılımın yasa dışı göçle mücadele amacıyla kullanıldığını savunduğu kaydedildi.
Diğer yandan Mantovano'nun aynı yazılımla izlendiği ortaya çıkan "Fanpage" isimli haber sitesinin genel yayın yönetmeni Francesco Cancellato'nun hükümet tarafından izlendiği iddiasını ise bir kez daha reddettiği kaydedildi.
Hükümetten son haberlere ilişkin herhangi bir yanıt gelmedi.
WhatsApp, İsrail merkezli casus yazılım konusunda uyarmıştı
Meta şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini duyurmuştu.
Meloni'nin partisi "İtalya'nın Kardeşleri"nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024'te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak'ta WhatsApp'tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıklamıştı.
Cancellato dışında Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan "Mediterranea Saving Humans" adlı STK'nin kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını bildirmişti.
İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat'ta İtalya'dan 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansının (ACN) harekete geçirildiğini açıklamıştı.
Başbakanlık, hükümetin İtalya'daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden dinlediği iddiasını reddetmiş, İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu kaydetmişti.
İngiltere'den The Guardian gazetesi ise 6 Şubat'ta yayımladığı özel haberinde, Paragon Solutions'ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını ileri sürmüş, İtalyan hükümeti 13 Şubat'ta bu haberleri yalanlamıştı.
Bu arada, Paragon Solutions şirketinin casus yazılımıyla takip edildiği ortaya çıkan "Mediterranea Saving Humans"ın kurucusu Casarini de kendisini izleme emrinin kimin verdiğinin soruşturulması için 10 Şubat'ta suç duyurusunda bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.