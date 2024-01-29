Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,301.20
BTC/USDT
43,071.00
BIST 100
8,471.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de muhtarlar ve STK buluşmasında konuşuyor. DRON - ABD yönetimi ile Teksas hükümeti arasındaki sınır gerginliği devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla Teksas Ulusal Muhafızları Rio Grande Nehri üzerindeki devriye turlarına başladı.
logo
Dünya

İtalya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarına karşı traktörleriyle yollara döküldü

İtalya'nın pek çok kentinde çiftçiler, traktörleriyle yollara dökülerek, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etti.

Barış Seçkin  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
İtalya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarına karşı traktörleriyle yollara döküldü

Roma

AB'nin tarım politikalarına karşı çiftçilerin eylem yaptığı ülkeler arasına İtalya da eklendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede son günlerde bazı küçük şehirlerin giriş ve çıkışlarında traktörleriyle konvoy yapan çiftçiler, AB'nin tarım politikaları ve İtalyan hükümetinin buna yaklaşımına karşı seslerini yükseltmek için protestolarını artırdı.

Ülkede bugün bir grup çiftçi, A1 Otoyolu'nun başkent Roma'ya 80 kilometre mesafedeki Orta kasabası mevkiinde yolu ulaşıma kapatmak istedi.

Çiftçilerin bu protestosuna, güvenlik güçleri müdahale ederek izin vermezken, eylem sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar yaşandı.

Bir grup çiftçi de Viterbo kentinin giriş-çıkışında trafik akışına engel olarak protestolarını gerçekleştirdi.

Güneydeki Foggia kentinde de çiftçiler, 400 kadar traktörle şehir merkezinde geçit yaptı.

Kuzeydeki Udine şehrinde ise 70 traktörler konvoy yaparak, AB'nin tarım politikalarını protesto etti.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Geçen yıldan bu yana Almanya, Polonya, Romanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere pek çok AB ülkesi yoğun katılımlı protestolara sahne oldu.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi
Sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişi yakalandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Benzer haberler

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

İtalya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarına karşı traktörleriyle yollara döküldü

AB, Orta Asya'da etkinliğini artırmak istiyor

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
AB, UNRWA'ya desteğin devamını değerlendirecek

AB, UNRWA'ya desteğin devamını değerlendirecek
İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı

İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet